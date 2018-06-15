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Почти 220 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей в этом году

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Свыше 219 тыс. человек, в том числе более 57 тыс. детей, стали жертвами укусов клещей и обратились в медучреждения по состоянию на 8 июня. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Тем не менее обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что от энцефалита были привиты 2,3 млн человек.

Количество же заболевших клещевым энцефалитом насчитывает 53 человека, еще 545 заболели боррелиозом, который тоже передается при укусе клеща.

9 июня Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных инфекционных заболеваниях в нескольких странах Африканского континента, Южной Азии и Ближнего Востока.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам внимательно относиться к организации путешествий и соблюдать меры по профилактике инфекционных заболеваний.

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