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Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в ряде стран

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных инфекционных заболеваниях в ряде стран Африканского континента, Южной Азии и Ближнего Востока.

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«В настоящее время в ряде стран мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по некоторым опасным инфекционным болезням», – заявили в ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мае текущего года в Демократической республике Конго было зафиксировано 56 случаев заболевания лихорадкой Эбола.

Также сообщается о вспышках инфекционных заболеваниях в Индии, Либерии, Замбии, Кении, Бразилии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам внимательно относиться к организации путешествий и соблюдать меры по профилактике инфекционных заболеваний.

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