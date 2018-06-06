Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Уганде

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Уганде.

По данным ведомства, вспышка язвы зафиксирована в четырех районах страны. Под наблюдением врачей находятся 83 заболевших человека.

На частных фермах от сибирской язвы погибли 35 сельскохозяйственных животных из числа крупного рогатого скота.

Роспотребнадзор подчеркивает, в Уганде практически отсутствует эффективная система борьбы с сибирской язвой, и настоятельно рекомендует туристам учитывать данную информацию при организации поездок.