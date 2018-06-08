Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что рост заболеваемости корью в стране начался летом 2017 года и наиболее интенсивно проявляется в 2018 году. Согласно данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, больше 18,1 тыс. украинцев заболели с начала года, из них 11,8 тыс. — дети. Также зафиксировано девять летальных исходов, передает телеканал «360».

Больше всего заболевших зафиксировано в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях. Причиной высокой заболеваемости является низкий охват населения прививками против кори. В ВОЗ полагают, что это связано с ограничением доступа к качественным медицинским услугам из-за отсутствия необходимого объема вакцины.

Роспотребнадзор из-за сложившейся ситуации усилил работу по иммунизации населения в приграничных территориях. Также гражданам, не имеющим профилактических прививок против кори и не болевшим ею, перед поездкой на Украину рекомендуют сделать прививку против инфекции.

6 июня Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Уганде. Под наблюдением врачей находятся 83 заболевших человека.