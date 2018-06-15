Вице-президент Facebook уволился из-за скандала с данными пользователей

Вице-президент Facebook по связям с общественностью Эллиот Шрейдж ушел в отставку после скандала с попаданием данных пользователей соцсети к сторонним организациям.

«После более 10 лет в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Руководить политикой и коммуникациями в технологической компании, развивающейся сверхтемпами, доставляло мне истинное удовольствие. Эта работа, однако, интенсивна и не оставляет времени для чего-то еще», –– написал Шрейдж в Facebook.

Он также отметил, что основатель и глава компании Марк Цукерберг попросил его отложить уход до тех пор, пока все дела не будут переданы преемнику.

В последние месяцы Шрейдж курировал меры, предпринимаемые из-за скандала с утечкой данных.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. В 2016 году во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа она незаконно получила данные 50 млн пользователей соцсети.

Также стало известно, что Facebook открывала доступ к личным данным производителям смартфонов.

8 июня администрация Facebook заявила, что публикации 14 млн пользователей, которые предназначались ограниченному кругу лиц, стали доступны широкой общественности.