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Facebook продолжил предоставлять компаниям данные пользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Социальная сеть Facebook продолжила предоставлять отдельным рекламодателям данные пользователей. Такие действия компании противоречат заявлениям руководства соцсети о прекращении распространения личной информации еще в 2015 году,

Потерянные данные
Скандал вокруг Facebook как урок безопасности для пользователей

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании, соцсеть предоставляла некоторым компаниям, таким как Royal Bank of Canada и Nissan Motor, информацию о номерах телефонов пользователей и их друзей, а также о том, как близко любители Facebook общаются между собой.

Руководство соцсети подтвердило факт утечки конфиденциальной информации, заявив, что эти действия были направлены на улучшение восприятия пользователей и тестирование новых функций.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте текущего года. Тогда выяснилось, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. В соцсети утечку назвали ошибкой.

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