Двое мужчин задержаны в Британии по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании полицейские антитеррористического подразделения задержали двух мужчин, предположительно готовивших атаку с применением бомбы.

По данным газеты The Sun, задержанные снимали дом в городе Бери (графство Большой Манчестер). Однако из-за неуплаты собственник жилья их выселил. Когда мужчина пришел осмотреть дом, то заметил у них подозрительные предметы, которые предположительно являются частями самодельного взрывного устройства.

«Собственник отправился проверить, не нанесли ли они какого-либо ущерба. Они просили владельца позволить им остаться еще на две недели. В помещении мужчина обнаружил ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия», –– пишет издание.

Собственник немедленно обратился в полицию. Мужчин задержали, при дальнейшем обыске у них нашли ножи, маски, пропагандистскую литературу «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

Предполагается, что злоумышленники планировали атаку, подобную теракту в метро Лондона. 15 сентября 2017 года на станции Parsons Green сработала бомба, спрятанная в ведре. Пострадал 51 человек.

14 июня сообщалось, что во Франции полиция предотвратила теракт. Двое подозреваемых мужчин в возрасте 21 и 22 года были задержаны.