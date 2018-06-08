В Назрани нейтрализовали планировавших теракт боевиков

В Назрани 8 июня в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двоих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности», — говорится в сообщении на сайте комитета.

3 июня НАК опубликовал видеозапись операции, подтверждающей ликвидацию главаря банды боевиков в Дагестане, причастных к терактам.

Также 3 июня режим КТО был введен в двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана.