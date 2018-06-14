Госдеп обвинил Россию в авиаударе по Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в совершении авиаудара по сирийской провинции Идлиб. По ее словам, в ходе атаки якобы погибли 44 человека, в том числе шестеро детей.

«Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан», — написала Науэрт в Twitter.

8 июня в Минобороны России опровергли информацию об авиаударе по сирийской провинции Идлиб, который якобы был нанесен 7 июня российскими военными. Об атаке сообщали «Обсерватория по правам человека в Сирии» и «Белые каски».

Ведомство сообщало, что тогда в данном районе шли ожесточенные бои между крупным отрядом запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и непримиримой оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар».