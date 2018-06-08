Минобороны опровергло информацию о российском авиаударе в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию об авиаударе по сирийской провинции Идлиб, который якобы был нанесен 7 июня российскими военными.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что последние сутки в данном районе шли ожесточенные бои между крупным отрядом запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и непримиримой оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар».

7 июня англиканский священник Эндрю Эшдаун обвинил движение «Белые каски» в использовании ребенка для съемок пропагандистского видео в ходе выступления в лондонской Школе восточных и африканских исследований. В августе 2016 года СМИ назвали ребенка жертвой операции правительственных войск по освобождению Алеппо от боевиков ИГ (организация запрещена в РФ).

Коалиция ряда стран Запада под эгидой США начала военную операцию в Сирии в 2014 году. Целью операции, проводившейся без согласия официального Дамаска, была объявлена борьба против террористов. Сирийские власти неоднократно требовали распустить коалицию, а местные жители бунтовали против произвола подконтрольных США формирований.