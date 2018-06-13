Трамп назвал удар США по Сирии предостережением Китаю

Ракетный удар США по Сирии в апреле 2018 года служил предостережением для Китая, сообщил президент США Дональд Трамп в своем интервью Fox News.

Удар по Сирии был произведен во время встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином во Флориде, и Трамп рассказал ему о нанесенном ударе.

«Я сказал ему [Си Цзиньпину], что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он всё понял», — цитирует Трампа телеканал.

Fox News уточняет, что ударом по Сирии президент США обозначил, как он отреагирует на применение в мире оружия массового поражения.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в использовании химоружия в инциденте в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2018 года, после чего США нанесли удар 58 ракетами по правительственным объектам в Сирии.

Дамаск отрицает все обвинения. 31 мая президент Сирии Башар Асад рассказал о планах властей страны вернуть под контроль всю территорию государства и о том, что Запад во главе с США пытается препятствовать урегулированию ситуации в стране. Он добавил, что хуже войны ничего нет, но бороться с террористами можно только силой, поскольку они не приемлют диалога.