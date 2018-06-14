Железное ограждение вокруг Эйфелевой башни заменят стеклянным

Металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят на стены из ударопрочного стекла. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как уточнили в компании оператора достопримечательности, стеклянные панели не будут загораживать вид на символ французской столицы. Их толщина составит 6 см, а высота — 3 м.

Стекла установят на северной и южной сторонах башни, для этого в общей сложности потребуется 450 таких панелей. Остальные части ограждения будут представлять собой решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Кроме того, вокруг объекта будут дежурить полицейские и солдаты.

Как отметил работающий над проектом архитектор Хосе Луис Фуэнтес, по сравнению с величиной сооружения 3-метровые стены будут абсолютно невидимыми. «Будет казаться, что площадь у Эйфелевой башни открыта», — сообщил специалист. Так, посетители смогут любоваться видом от Марсова поля до другого берега реки Сены.

Ранее в минкульте Франции сообщили, что эксперты изучают возможность вернуть Эйфелевой башне ее первоначальный цвет. За 129-летнюю историю сооружения его перекрашивали 19 раз.