Прямой эфир

Железное ограждение вокруг Эйфелевой башни заменят стеклянным

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят на стены из ударопрочного стекла. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как уточнили в компании оператора достопримечательности, стеклянные панели не будут загораживать вид на символ французской столицы. Их толщина составит 6 см, а высота — 3 м.

Перекрыли выход
Как не стать невыездным из-за долгов и что делать тем, кто уже столкнулся с запретом

Стекла установят на северной и южной сторонах башни, для этого в общей сложности потребуется 450 таких панелей. Остальные части ограждения будут представлять собой решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Кроме того, вокруг объекта будут дежурить полицейские и солдаты.

Как отметил работающий над проектом архитектор Хосе Луис Фуэнтес, по сравнению с величиной сооружения 3-метровые стены будут абсолютно невидимыми. «Будет казаться, что площадь у Эйфелевой башни открыта», — сообщил специалист. Так, посетители смогут любоваться видом от Марсова поля до другого берега реки Сены.

Ранее в минкульте Франции сообщили, что эксперты изучают возможность вернуть Эйфелевой башне ее первоначальный цвет. За 129-летнюю историю сооружения его перекрашивали 19 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертикальный забег на Эйфелеву башню прошел в Париже
В Париже из-за забастовки охранников закрылась Эйфелева башня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017