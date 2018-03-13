Эйфелевой башне могут вернуть первоначальный цвет

Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на специалиста по наследию из Министерства культуры Франции.

Предварительно в ведомстве изучат все цвета, в которые когда-либо была окрашена Эйфелева башня за 129-летнюю историю. Известно, что всего главная достопримечательность французской столицы перекрашивалась 19 раз.

«Мы возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку», - сообщил изданию один из сотрудников ведомства.

Как сообщает сайт kp.ru, для башни ранее был разработан собственный цвет. С 1968 года ее каждые семь лет красят в «коричневый эйфелевый». Теперь эта традиция может быть изменена.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вечером, 7 марта подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин.