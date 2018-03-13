Прямой эфир

Эйфелевой башне могут вернуть первоначальный цвет

0
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на специалиста по наследию из Министерства культуры Франции.

Предварительно в ведомстве изучат все цвета, в которые когда-либо была окрашена Эйфелева башня за 129-летнюю историю. Известно, что всего главная достопримечательность французской столицы перекрашивалась 19 раз.

«Мы возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку», - сообщил изданию один из сотрудников ведомства.

Как сообщает сайт kp.ru, для башни ранее был разработан собственный цвет. С 1968 года ее каждые семь лет красят в «коричневый эйфелевый». Теперь эта традиция может быть изменена.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вечером, 7 марта подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 300 млн человек посетили Эйфелеву башню с момента ее основания
Макрон написал для школьницы стихотворение об Эйфелевой башне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017