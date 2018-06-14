Трое пьяных пассажиров устроили драку в самолете по пути в Ереван

Трое пьяных туристов затеяли драку в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Ереван. Об этом в четверг, 14 июня, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Правоохранители уточнили, что после приземления лайнера в ереванском аэропорту Звартноц нарушители были задержаны. Они находились в нетрезвом состоянии.

Дебоширов доставили в полицейский участок, где выяснилось, что один из нарушителей получил несколько телесных увечий. В настоящий момент они отпущены из отделения, подробности инцидента выясняются.

13 июня суд оштрафовал жителя Челябинской области за дебош на борту самолета, летевшего рейсом Екатеринбург–Анталья, на 30 тыс. рублей. 69-летний мужчина вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами, а также спровоцировал драку.