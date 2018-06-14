Прямой эфир

Трое пьяных пассажиров устроили драку в самолете по пути в Ереван

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое пьяных туристов затеяли драку в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Ереван. Об этом в четверг, 14 июня, сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Правоохранители уточнили, что после приземления лайнера в ереванском аэропорту Звартноц нарушители были задержаны. Они находились в нетрезвом состоянии. 

Дебоширов доставили в полицейский участок, где выяснилось, что один из нарушителей получил несколько телесных увечий. В настоящий момент они отпущены из отделения, подробности инцидента выясняются. 

13 июня суд оштрафовал жителя Челябинской области за дебош на борту самолета, летевшего рейсом Екатеринбург–Анталья, на 30 тыс. рублей. 69-летний мужчина вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами, а также спровоцировал драку. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина родила ребенка на борту вертолета в Якутии
Два самолета едва избежали столкновения над Москвой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017