Суд оштрафовал дебошира с рейса Екатеринбург–Анталья на 30 тыс. рублей

Суд оштрафовал жителя челябинской области за дебош на борту самолета, летевшего рейсом Екатеринбург–Анталья, на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 27 марта. 69-летний мужчина вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами. Он спровоцировал драку по прибытии в аэропорт Антальи, один из членов экипажа получил травмы. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал взорвать лайнер, пишет RT.

Обвинение авиадебоширу было предъявлено по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте». Суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru. Изначально мужчине грозило наказание до двух лет лишения свободы, однако в силу признания обвиняемым своей вины, а также факта, что это преступление небольшой тяжести он совершил впервые, уголовное дело было прекращено.

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