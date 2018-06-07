Женщина родила ребенка на борту вертолета в Якутии

В Якутии в салоне вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 50 см. Как пояснили в пресс-службе «Полярных авиалиний», роды прошли вечером 6 июня во время санитарного полета.

Ооснащенный современным медицинским оборудованием вертолет выполнял рейс по маршруту Маган–Чагда–Маган под руководством командира воздушного судна Владимира Бовшика, второй пилот — Николай Кримашевский, штурман — Евгений Овчеренко. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на телеканал «Якутия 24». Вертолет совершил посадку в черте города Якутска, на Окружном шоссе. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, они находятся в Перинатальном центре № 2.

Ранее портал iz.ru писал, что девушка из США родила ребенка в турецком гостиничном номере, посмотрев уроки на YouTube и WikiHow. 22-летняя Тиа Фримен рассказала, что узнала о беременности на последнем триместре. Сделав тест незадолго до путешествия, девушка не подозревала, что ребенок родится преждевременно. Она также заявила, что ее вес практически не увеличился.