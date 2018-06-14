Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор публицистам Regnum

Верховный суд Республики Беларусь оставил в силе приговор трем публицистам агентства Regnum, «обвиняемым в возбуждении национальной розни», в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года.

«Приговор Минского городского суда в отношении Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко оставить без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — приводит слова судьи ТАСС.

Защита обвиняемых намерена подадут надзорную жалобу на имя руководства Верховного суда. 12 июня во время первого заседания в Верховном суде публицисты просили отменить приговор и все обвинения с них снять. Жалобу рассматривали трое судей.

Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года. Поводом послужили их публикации на сайтах российских изданий, проверку по которым инициировало Министерство информации. Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции постановила, что тексты имели признаки разжигания расовой, национальной или религиозной вражды, совершенного группой лиц.

2 февраля 2018 года суд Минска признал журналистов виновными. Они получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и были освобождены сразу после заседания под подписку о невыезде. За решеткой они провели 14 месяцев.