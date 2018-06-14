Украина откроет восемь визовых центров в России

Украина объявила об открытии визовых центров в восьми городах России. Они начнут функционировать до 1 августа текущего года. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД страны.

«В период с 15 июня до 1 августа сего года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину», — говорится в сообщении департамента на странице в Facebook.

Так, украинские визовые центры откроются в Москве, Новосибирске, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

В сообщении подчеркивается, что иностранцы смогут подать документы для оформления виз в «удобном формате». Кроме того, визовые центры предоставят ряд услуг, в том числе SMS-информирование и обслуживание в залах повышенной комфортности.

«МИД продолжает работу для модернизации визовых процедур в соответствии с мировыми стандартами и открывает Украину миру», — отметили в департаменте.

С 1 января 2018 года на Украине действует биометрический контроль при пересечении границы иностранцами. Москва предупредила, что будет придерживаться принципа взаимности и зеркально ответит при необходимости.

В последнее время на Украине достаточно часто звучат призывы ввести визовый режим с Россией. При этом большинство украинцев выступают против этого шага.