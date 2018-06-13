Ученые заявили о большей продолжительности жизни верующих людей

Ученые из университета штата Огайо (США) пришли к выводу, что глубоко верующие люди в среднем живут на 3–4 года дольше, чем агностики и атеисты. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав некрологи в американских газетах.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Social Psychological and Personality Science.

«Что интересно, в городах, где много религиозных людей, эти плюсы «перетекали» и на неверующих людей», — рассказала исследователь Лаура Уоллэс.

По ее словам, это может быть связано с тем, что атеисты и агностики перенимали часть жизненных норм и привычек у верующих.

В январе группа исследователей из Германии и Дании пришла к выводам о том, что женщины живут дольше мужчин благодаря биологическим особенностям. По их словам, жизнь мужчин может сокращать высокая выработка тестостерона, который способен нарушить работу иммунной системы.