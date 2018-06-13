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Якубович пожаловался на приходящих поесть на «Поле чудес» россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович пожаловался на поведение гостей передачи, которые после съемок съедают всю еду. 

«Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают всё, что принесли», — сказал Якубович на встрече с молодежью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018». 

По его словам, каждый раз печатается 150 пригласительных билетов, но людей приходит в два раза больше. Когда выключается камера, гости рассовывают пирожные по карманам и кладут их за пазуху, отметил телеведущий.

«Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» — цитирует его «Комсомольская правда».

После этого Якубович добавил, что и «сам за соленый огурец Родину продаст».

Программа «Поле чудес» существует с 25 октября 1990 года. Якубович ведет ее с ноября 1991 года.

В августе 2017 года телеведущего внесли в список украинского сайта «Миротворец».

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