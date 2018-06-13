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Россияне снова стали больше тратить

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Фото: Getty Images/SSC
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Норма накоплений россиян вернулась к уровню 2013–2014 годов, и они снова начали совершать больше покупок, что должно простимулировать экономику.

Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике регулятора (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно документу, норма сбережений, определяемая как отношение накоплений к располагаемым доходам населения, вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%.

Граждане России снова стали совершать крупные покупки, что способствует росту ВВП и повышению ставок по депозитам в банках.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне ушли от сберегательной модели поведения

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