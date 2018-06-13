Всего три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в Роструде.

Понедельник и вторник (12 июня), когда и праздновался национальный праздник, были объявлены выходными днями.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 июня по 15 июня», — приводит сообщение «РИА Новости».

В Роструде также напомнили, что предыдущая рабочая неделя была продлена на один день, после чего последовали сразу три выходных.

12 июня в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие 7 млн человек. Так, в Омске прошел парад национальностей, в Крыму — мотопробег по новому мосту через Керченский пролив, а в Москве к празднованию присоединились болельщики сборной Аргентины, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.