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Всего три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в Роструде.

Чувство Родины
В торжествах в честь Дня России приняли участие более 7 млн человек

Понедельник и вторник (12 июня), когда и праздновался национальный праздник, были объявлены выходными днями.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 июня по 15 июня», — приводит сообщение «РИА Новости».

В Роструде также напомнили, что предыдущая рабочая неделя была продлена на один день, после чего последовали сразу три выходных.

12 июня в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие 7 млн человек. Так, в Омске прошел парад национальностей, в Крыму — мотопробег по новому мосту через Керченский пролив, а в Москве к празднованию присоединились болельщики сборной Аргентины, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.

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