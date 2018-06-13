Площадку для экстремалов начнут строить в Ижевске летом 2018 года

Строительство площадки для экстремальных видов спорта начнется в Ижевске летом 2018 года. Работы будут проводиться в рамках проекта «Спортивный квартал».

Как рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, слова которого приводит ИА «Сусанин», концепцию площадки утвердили сами жители Ижевска. Они решили, что рядом должны разместиться кафе, пункты проката, спортивные магазины и фитнес-залы. Для реализации проекта планируется привлечь средства инвесторов в объеме 1,2 млрд рублей.

Кроме того, в Удмуртии в скором времени должен появиться многофункциональный комплекс для всей семьи. Его общая площадь составит 9 тыс. кв. м, а пропускная способность — 1,5 тыс. человек в день. Там будут тренажерные залы, бассейны, кафе и развлекательный детский комплекс.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Хабаровске появится новый футбольный стадион. Строительство уже началось. Город получил на это более 28 млн рублей по федеральной программе «Развитие физической культуры».