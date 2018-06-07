Прямой эфир

Футбольный стадион построят в Хабаровске к сентябрю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Железнодорожном районе Хабаровска начали строить футбольный стадион. На этот проект город получил свыше 28 млн рублей по федеральной программе «Развитие физической культуры». Сдать объект планируют уже к началу учебного года. 

Возле школы №47 обустроят футбольное поле с искусственной травой, волейбольную и баскетбольную площадки с покрытием из резиновой крошки. На стадионе также будут беговые дорожки и тренажеры. Спортивное сооружение станет площадкой для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», передает Vostokmedia.

Ранее стало известно, что «Уфа-арена» в столице Башкирии на три дня превратится в волейбольную площадку. С 8 по 10 июня там пройдет российский этап международных соревнований по волейболу Лига наций. Сыграют сборные России, Ирана, КНР и Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал использовать инфраструктуру ЧМ-2018 для массового спорта
Открытая тренировка сборной России по футболу пройдет 9 июня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017