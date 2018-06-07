Футбольный стадион построят в Хабаровске к сентябрю

В Железнодорожном районе Хабаровска начали строить футбольный стадион. На этот проект город получил свыше 28 млн рублей по федеральной программе «Развитие физической культуры». Сдать объект планируют уже к началу учебного года.

Возле школы №47 обустроят футбольное поле с искусственной травой, волейбольную и баскетбольную площадки с покрытием из резиновой крошки. На стадионе также будут беговые дорожки и тренажеры. Спортивное сооружение станет площадкой для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», передает Vostokmedia.

Ранее стало известно, что «Уфа-арена» в столице Башкирии на три дня превратится в волейбольную площадку. С 8 по 10 июня там пройдет российский этап международных соревнований по волейболу Лига наций. Сыграют сборные России, Ирана, КНР и Бразилии.