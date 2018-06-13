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Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна «Калашников»

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Владимир Дмитриев назначен исполняющим обязанности гендиректора концерна «Калашников», сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее он занимал должность заместителя главы организации по маркетингу и продажам.

Кадровые изменения приняты в связи с переходом гендиректора АО «Концерн «Калашников» Алексея Криворучко на работу в Минобороны России. Указ о его назначении заместителем главы военного ведомства был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 июня, сообщает «Интерфакс».

В марте текущего года стало известно, что концерн «Калашников» будет строить быстроходные десантные катера для Росгвардии.

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