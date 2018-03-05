«Калашников» намерен приступить к серийному производству пистолета Лебедева

Ижевский механический завод, входящий в группу «Калашников», в ближайшее время намерен начать серийное производство пистолета Лебедева (ПЛ).Об этом сообщил управляющий директор завода Александр Гвоздик.

«Серийное производство пистолета ПЛ, пистолета Лебедева — в ближайшей перспективе», –– приводит его слова «Интерфакс».

В пресс-службе концерна «Калашников» отметили, что на заводе запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству ПЛ.

«Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям. Планомерный запуск нового оборудования на ИМЗ позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия», –– говорится в сообщении пресс-службы.

Пистолет Лебедева разработан для нужд российских силовых структур. Впервые был представлен на подмосковном Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Отличием пистолета от аналогов являются его эргономика и баланс, соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека. Также новейшие методы в его разработке способствуют быстрому повторному выстрелу и быстрому переносу огня.