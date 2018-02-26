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СБ «Почты России» выявила посылку с пулеметом Калашникова и карабинами

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку пересылки посылки с пулеметом Калашникова и карабинами Симонова из Москвы в Сибирь. Об этом в понедельник сообщили в пресс‐службе ФГУП «Почта России».

Специалисты службы безопасности почтового оператора в Москве обнаружили три единицы охолощенного огнестрельного оружия в почтовых отправлениях в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования. Посылку отправляли из Москвы в Забайкальский край.

Обнаруженное оружие и информацию об отправителе и получателе «Почта России» передала правоохранительным органам для принятия процессуального решения, сообщает телеканал «360».

«Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений», — цитирует «РИА Новости» представителя компании.

Этот случай является не первым, когда по почте пытались переслать оружие. В начале февраля текущего года служба безопасности почтового оператора обнаружила в посылке из Москвы в Забайкальский край автомат и винтовку.

Сотрудники «Почты России» в постоянном режиме в рамках законодательства на различных этапах пересылки осуществляют проверку содержимого почтовых отправлений, в том числе с помощью специального оборудования, которое установлено в местах обработки и сортировки мелких пакетов и посылок.

Согласно закону «О почтовой связи» в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации запрещена пересылка газового, огнестрельного, пневматического и сигнального оружия, боеприпасов, холодного оружия (включая метательное), искровых разрядников и электрошоковых устройств, основных частей огнестрельного оружия, а также взрывных и иных устройств, которые представляют опасность для здоровья и жизни людей.

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