Крымские греки предложили вернуть полуострову историческое название

Крымские греки предложили дать Республике Крым дополнительное историческое название «Таврида». Об этом заявил руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

«Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому, никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия — Алания, Якутия (Саха), соответственно, Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым — Таврида», — цитирует Шонуса «РИА Новости».

Он заявил, что в случае принятия их идеи, это послужит дополнительным мотивом утверждения российского Крыма, так как, согласно манифесту Екатерины II о принятии в состав России, полуостров долгое время назывался Тавридой. Шонус подчеркнул, что крымские греки уже обратилась с официальным письмом к властям.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Крыму надо вернуть «арийское» название. Он напомнил, что в древние времена Херсонес Таврический назывался Корсунь, а сам полуостров именовали Тавридой.

Полуостров назывался Тавридой с 1783 года до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской Советской Социалистической Республики.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.