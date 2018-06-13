Прямой эфир

В Госдуме назвали терпимым состояние Говорухина

0
Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние режиссера Станислава Говорухина не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации, он сейчас находится в санатории «Барвиха». Об этом в среду, 13 июня, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене», — приводит ее слова «РИА Новости»

Ранее СМИ растиражировали информацию о смерти 82-летнего культурного деятеля. Эти слухи опровергла в беседе с порталом iz.ru пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.

Позже осведомленный источник рассказал iz.ru, что режиссер находился за пределами Московского региона, в то время как у него стало плохо с сердцем. Он обследовался в столичном кардиологическом центре с диагнозом «предынсультное состояние», пробыл там четыре дня, а затем отправился долечиваться в подмосковный пансионат.

Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы —  «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». На данный момент он возглавляет комитет Госдумы по культуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о госпитализации Говорухина в крайне тяжелом состоянии
Названа причина смерти актера Игоря Ляха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017