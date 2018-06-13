В Госдуме назвали терпимым состояние Говорухина

Состояние режиссера Станислава Говорухина не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации, он сейчас находится в санатории «Барвиха». Об этом в среду, 13 июня, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее СМИ растиражировали информацию о смерти 82-летнего культурного деятеля. Эти слухи опровергла в беседе с порталом iz.ru пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.

Позже осведомленный источник рассказал iz.ru, что режиссер находился за пределами Московского региона, в то время как у него стало плохо с сердцем. Он обследовался в столичном кардиологическом центре с диагнозом «предынсультное состояние», пробыл там четыре дня, а затем отправился долечиваться в подмосковный пансионат.

Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». На данный момент он возглавляет комитет Госдумы по культуре.