Общественному транспорту прописали кондиционеры

В России ужесточается стандарт транспортного обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов и маршруток документ предписывает наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя. Изменения утверждены распоряжением Минтранса (есть у «Известий»). Также в стандарте сказано, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. И хотя стандарт носит рекомендательный характер, его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он введен с прошлого года, но после тестового периода потребовались поправки.

— По итогам проведения апробации были выявлены некоторые недостатки применения социального стандарта. Распоряжением Минтранса России в него были внесены соответствующие изменения в части уточнения отдельных показателей качества транспортного обслуживания населения, — рассказали в пресс-службе министерства.

В частности, поправки коснулись остановок автобусов в пригородном и междугороднем сообщении: они должны защищать от осадков вне зависимости от количества пассажиров, отправляющихся с остановочных пунктов. В регионах с особыми природно-климатическими условиями остановки должны обеспечивать защиту от ветра.

Кроме того, в стандарте указано, что весь пассажирский транспорт (маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи) должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в любое время года. В предыдущей версии стандарта кондиционеры и печки не упоминались, хотя ссылка на комфортную темперу была. Параметры температурного режима в транспорте остались прежними: не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C.

Поправки в стандарт определили и количество пассажиров, которые могут ехать стоя. Теперь это не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона, против пяти человек ранее. Упомянули чиновники и маломобильных граждан: «Перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно».

В Минтрансе подчеркнули, что хотя стандарт носит рекомендательный характер, субъекты федерации уже сейчас могут его брать за эталон.

— Все показатели качества могут применяться органами госвласти и местного самоуправления при разработке нормативной базы в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе при подготовке документов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключении и исполнении контрактов между государственными и муниципальными заказчиками и юрлицами и ИП, выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок как по регулируемым, так и нерегулируемым тарифам, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Все перечисленные нововведения уже давно необходимо делать обязательными для перевозчиков, убежден вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

— Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла. Печка и кондиционер — это вообще элементарные моменты обслуживания. Поэтому я считаю, что данный стандарт необходимо закрепить как обязательный, если не на уровне федерального закона, то хотя бы постановлением правительства России, — отметил Леонид Ольшанский.

Качество транспортного обслуживания населения сильно разнится от региона к региону, отметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Пока к этому стандарту ответственно подошли, пожалуй, только Москве и Санкт-Петербурге, а далее — кто во что горазд, — рассказал он. — В Крыму автобусы «Богдан» мало того что помнят времена Кучмы, так еще и переполнены по принципу «мы ставим рекорд для книги Гиннесса», а в центральной России — сплошное превышение лимита установки кресел.

Чтобы стандарт работал, считает эксперт, его нужно сделать обязательным: перевозчики смогут его исполнить, поскольку в нем не такие уж и жесткие правила, заключил Сергей Ифанов.