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Транспорт Москвы перевез болельщиков после первого матча ЧМ за 1 час 15 минут

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Болельщиков после первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Открытие Арена» московские транспортники перевезли за 1 час 15 минут. Об этом в субботу, 16 июня, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы проанализировали успешный опыт перевозки болельщиков после Кубка конфедераций и организовали всё так, чтобы людям было максимально комфортно», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что 47,5 тыс. человек уехали на метро, бесплатных шаттлах S3 до станции метро «Сокол» и такси.

17 июня метро, МЦК, бесплатные шаттлы и 45 регулярных маршрутов наземного транспорта будут работать до трех часов ночи.

1 июня сообщалось, что в дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве начнут курсировать особые автобусы-шаттлы S, которые свяжут между собой стадионы, аэропорты и станции метро.

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