Tesla уволит около 9% сотрудников

Американский производитель электромобилей объявил о планах сократить численность персонала примерно на 9% для выхода на безубыточный уровень.

Увольнения в рамках реструктуризации компании затронут порядка 3,5 тыс. человек, пишетт The Wall Street Journal.

Глава компании Илон Маск в служебной записке для сотрудников заявил, что сокращения будут проведены во всех подразделениях, но не коснутся работников, занимающихся сборкой автомобилей. Документ опубликован в Twitter предпринимателя.

В начале мая Tesla зафиксировала убытки в размере почти $710 млн по итогам первого квартала 2018 года. Это пятый квартал подряд, когда компания показывает отрицательную доходность.