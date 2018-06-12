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Прорыв дамбы в ДНР может привести к экологической катастрофе

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Фото: Depositphotos/LEXXIZM
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Прорыв дамбы хранилища химотходов на фенольном заводе в подконтрольном Киеву Торецке грозит катастрофическими для экологии региона последствиями. Оценить состояние сооружений сложно, заявили во вторник «РИА Новости» в пресс-службе госкомэкополитики при главе самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Дамба шламонакопителя была повреждена еще в 2016 году в результате артобстрелов. Однако ремонтные работы были практически сразу приостановлены. По данным министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий, на фенольном заводе в Торецке находится 270 т химических отходов. В настоящее время состояние дамбы объективно оценить сложно.

«Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений. Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей», — передает агентство данные госкомэкополитики при главе ДНР.

12 июня украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило о прорыве дамбы хвостохранилища Дзержинского фенольного завода в Торецке, подконтрольного украинским властям. Он находится недалеко от линии соприкосновения военных сил Украины и ДНР.

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