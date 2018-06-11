Прямой эфир

Австрийские спецслужбы усилили охрану канцлера после угроз

0
Фото: REUTERS/Abir Sultan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральные спецслужбы Австрии усилили охрану канцлера Себастьяна Курца и министров правительства после полученных угроз убийством. Контрразведка страны проводит уголовное расследование по факту угроз, полученных через социальную сеть Facebook.

Как сообщает издание Österreich со ссылкой на данные министерства внутренних дел, расследование проводится в отношении лиц, распространяющих угрозы в адрес австрийских министров через соцсеть.

Отмечается, что проверке подлежат все случаи получения угроз: по электронной почте, телефону и в других социальных сетях.

Ведомство федерального канцлера Австрии направило уведомление компании Facebook о поступающих в адрес Курца и его коллег угрозах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на минувшей неделе о закрытии в стране семи мечетей и депортации десятков имамов. В вину им вменялось нарушение австрийских законов.

Мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение данными действиями властей. Кроме того, решение Курца осудил президент Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами
Власти Австрии отберут у мигрантов телефоны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017