Австрийские спецслужбы усилили охрану канцлера после угроз

Федеральные спецслужбы Австрии усилили охрану канцлера Себастьяна Курца и министров правительства после полученных угроз убийством. Контрразведка страны проводит уголовное расследование по факту угроз, полученных через социальную сеть Facebook.

Как сообщает издание Österreich со ссылкой на данные министерства внутренних дел, расследование проводится в отношении лиц, распространяющих угрозы в адрес австрийских министров через соцсеть.

Отмечается, что проверке подлежат все случаи получения угроз: по электронной почте, телефону и в других социальных сетях.

Ведомство федерального канцлера Австрии направило уведомление компании Facebook о поступающих в адрес Курца и его коллег угрозах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на минувшей неделе о закрытии в стране семи мечетей и депортации десятков имамов. В вину им вменялось нарушение австрийских законов.

Мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение данными действиями властей. Кроме того, решение Курца осудил президент Турции.