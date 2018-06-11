Эрдоган осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия властей Австрии, которые заявили о намерении закрыть семь мечетей и выслать из страны имамов.

Турецкий лидер заявил, что данные действия являются антиисламскими, а также отметил, что намерен принять меры в связи с этим, сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle.

Во время своего выступления в Стамбуле, Эрдоган также подчеркнул, что действия австрийских властей могут привести к войне между христианством и исламом.

8 июня канцлер республики Себастьян Курц заявил, что власти Австрии депортируют из страны 40 имамов Турецкого исламского союза, а также закроют шесть мечетей арабской общины и еще одну, принадлежащую турецкой ультраправой организации «Серые волки».

В апреле власти Австрии пригрозили запретить Турецкий исламский союз за культурное и социальное сотрудничества в Австрии (ATIB), который организовал в мечети утренник. Его юные участники в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны.

Отношения Вены и Анкары обострились после того, как австрийские власти запретили въезд министру экономики Турции. Политик планировал принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в турецкой республике.