Прямой эфир

Эрдоган осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия властей Австрии, которые заявили о намерении закрыть семь мечетей и выслать из страны имамов.

Взаимная неинтеграция
Евросоюз не готов принять Турцию в свои ряды, куда страна стремится уже на протяжении 30 лет

Турецкий лидер заявил, что данные действия являются антиисламскими, а также отметил, что намерен принять меры в связи с этим, сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle.

Во время своего выступления в Стамбуле, Эрдоган также подчеркнул, что действия австрийских властей могут привести к войне между христианством и исламом.

8 июня канцлер республики Себастьян Курц заявил, что власти Австрии депортируют из страны 40 имамов Турецкого исламского союза, а также закроют шесть мечетей арабской общины и еще одну, принадлежащую турецкой ультраправой организации «Серые волки».

В апреле власти Австрии пригрозили запретить Турецкий исламский союз за культурное и социальное сотрудничества в Австрии (ATIB), который организовал в мечети утренник. Его юные участники в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны.

Отношения Вены и Анкары обострились после того, как австрийские власти запретили въезд министру экономики Турции. Политик планировал принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в турецкой республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канцлер Австрии призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС
Австрия призывает ЕС прекратить переговоры с Турцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017