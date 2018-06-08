Австрия объявила о высылке 40 турецких имамов и закрытии мечетей

Власти Австрии депортируют из страны 40 имамов Турецкого исламского союза, сообщил канцлер республики Себастьян Курц. Также будут закрыты шесть мечетей арабской общины и еще одна, принадлежащая турецкой ультраправой организации «Серые волки».

Поводом послужило нарушение закона республики об исламе, который, в частности, предполагает запрет на зарубежное финансирование религиозных учреждений и их духовных руководителей.

«За три года три моих предшественников такого не происходило. Сейчас это меняется», — написал Курц в Twitter.

Aufgrund von Verstößen gegen das #Islamgesetz lösen wir nun die Moschee der Grauen Wölfe, sowie die Arabische Kultusgemeinde auf und weisen bis zu 40 #Imame von ATIB wegen Verstoß gegen das Verbot der #Auslandsfinanzierung aus. 2/3 pic.twitter.com/maZVYmbMNC — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 8, 2018

По словам Курца, таким образом, власти решительно действуют против нежелательных событий и формирования параллельных обществ. Он отметил, что в случае нарушения закона такие меры будут приниматься и в будущем.

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, в свою очередь, заявил, что в настоящее время процесс депортации ведется в отношении 11 человек, еще 40 — находятся под подозрением. Всего меры властей затрагивают около 150 иностранцев, включая имамов и членов их семей, которые могут лишиться права на проживание в республике, пишет The Local.

Анкара назвала решение австрийских властей политизированным и расистским. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, закрытие мечетей есть нечто иное, как дискриминация, сообщает ТАСС.

В апреле власти Австрии пригрозили запретить Турецкий исламский союз за культурное и социальное сотрудничества в Австрии (ATIB), который организовал в мечети утренник. Его юные участники в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны.

Отношения Вены и Анкары обострились после того, как австрийские власти запретили въезд министру экономики Турции. Политик планировал принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в турецкой республике.