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Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для того, чтобы бороться с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке.

Как сообщает Die Welt, Курц также считает, что Агентство по контролю за внешними границами ЕС надо наделить полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей. Только тогда, по его словам, удастся «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов». 

В ноябре 2017 года сообщалось, что Евросоюз одобрил решение об усилении контроля на внешних границах шенгенской зоны. Оно предусматривает дополнительные процедуры проверки, которые будут проводиться в отношении граждан стран, не входящих в ЕС. Постановление также должно пройти процедуру одобрения в Совете ЕС и Европарламенте.

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