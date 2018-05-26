Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для того, чтобы бороться с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке.

Как сообщает Die Welt, Курц также считает, что Агентство по контролю за внешними границами ЕС надо наделить полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей. Только тогда, по его словам, удастся «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов».

В ноябре 2017 года сообщалось, что Евросоюз одобрил решение об усилении контроля на внешних границах шенгенской зоны. Оно предусматривает дополнительные процедуры проверки, которые будут проводиться в отношении граждан стран, не входящих в ЕС. Постановление также должно пройти процедуру одобрения в Совете ЕС и Европарламенте.