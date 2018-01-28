Порошенко встретится с Курцем в рамках визита в Австрию 8 февраля

Президент Украины Петр Порошенко планирует совершить 8 февраля рабочий визит в Австрию и встретиться с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Об этом сообщает его пресс-служба.

«8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Как отмечает пресс-служба, во время визита украинский лидер встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего углубления политического диалога, а также сотрудничество Австрии и Украины в сфере торговли, экономики и инвестиций. Кроме того, на встрече представители двух стран затронут вопросы урегулирования в Донбассе и укрепления санкционной политики Евросоюза.

Петр Порошенко также посетит Венский оперный бал в качестве личного почетного гостя президента страны.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что президент Украины Петр Порошенко согласился повысить тарифы на газ для получения очередного транша от Международного валютного фонда.