Прямой эфир

Порошенко встретится с Курцем в рамках визита в Австрию 8 февраля

0
Фото: Global Look Prees/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко планирует совершить 8 февраля рабочий визит в Австрию и встретиться с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Об этом сообщает его пресс-служба.

«8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко по приглашению федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена осуществит рабочий визит в Австрию», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Как отмечает пресс-служба, во время визита украинский лидер встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего углубления политического диалога, а также сотрудничество Австрии и Украины в сфере торговли, экономики и инвестиций. Кроме того, на встрече представители двух стран затронут вопросы урегулирования в Донбассе и укрепления санкционной политики Евросоюза.

Петр Порошенко также посетит Венский оперный бал в качестве личного почетного гостя президента страны.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что президент Украины Петр Порошенко согласился повысить тарифы на газ для получения очередного транша от Международного валютного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко поддержал новые санкции США против России
Сенатор объяснил отчаянием слова Порошенко о коалиции против РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017