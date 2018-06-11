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Комплексы ПВО Китая появились на спорном острове в Южно-Китайском море

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Фото: mod.gov.cn
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Несколько комплексов противовоздушной обороны Китая разместились на спорном острове Вуди — одном из островов архипелага Сиша, спор о территориальной принадлежности которого ведет Китай несколько десятков лет с несколькими странами региона.

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Китайские ракетные системы появились на острове спустя несколько дней после публикации спутниковых снимков, на которых они отсутствовали.

В начале июня на снимках, сделанных со спутника, можно было увидеть только песок на месте, где раньше наблюдалось большое количество ракетных установок ПВО. Специалисты сделали вывод, что комплексы вывезли с острова, передает CNN.

Однако анализ новых снимков показал, что вооружения снова размещены на острове Вуди.

Эксперты полагают, что из-за воздействия соли и влажности ракетные китайские системы HQ-9 отправляли на материк для обслуживания.

Пекин претендует на территории в Южно-Китайском море, несмотря на претензии со стороны Вьетнама, Филиппин и Брунея.

В конце мая два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, в ответ на действия США Китай выразил протест.

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