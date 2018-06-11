Более 130 тыс. туристов из Франции посетили Москву в 2017 году

Москву в прошлом году посетило более 130 тыс. туристов из Франции, сообщила в понедельник, 11 июня, начальник отдела координации туристской деятельности департамента спорта и туризма Москвы Инесса Григ.

На пресс-конференции в Париже она уточнила, что туристический поток из Франции в Москву в 2017 году вырос на 8,07% по сравнению с 2016 годом.

Григ выразила надежду, что проведение Дней культуры Москвы во Франции будет способствовать увеличению взаимных туристических потоков.

Лидерами по числу туристов, посещающих Россию, стали Китай и Южная Корея. Лидерами среди стран Евросоюза стали Германия, Финляндия, Польша и Эстония.