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Более 130 тыс. туристов из Франции посетили Москву в 2017 году

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Москву в прошлом году посетило более 130 тыс. туристов из Франции, сообщила в понедельник, 11 июня, начальник отдела координации туристской деятельности департамента спорта и туризма Москвы Инесса Григ.

На пресс-конференции в Париже она уточнила, что туристический поток из Франции в Москву в 2017 году вырос на 8,07% по сравнению с 2016 годом.

Григ выразила надежду, что проведение Дней культуры Москвы во Франции будет способствовать увеличению взаимных туристических потоков.

Лидерами по числу туристов, посещающих Россию, стали Китай и Южная Корея. Лидерами среди стран Евросоюза стали Германия, Финляндия, Польша и Эстония.

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