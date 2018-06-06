Новый визовый центр Испании открылся в Москве

Новый визовый центр Испании начал обслуживать частных заявителей в торговом центре на Калужской площади в Москве. Работники посольства отмечают рост турпотока из России в Испанию.

«В сравнении с 2016 годом количество выданных виз увеличилось на 7%, что составляет 470 тыс. виз. Если сравнивать период с января по май прошлого года с нынешними, количество запрашиваемых виз увеличилось на 15%», — сообщил порталу iz.ru посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес Рубио.

Техническую работу визовый центр начал еще 20 марта, но принимал только представителей аккредитованных туроператоров и турагентств. Теперь он обслуживает всех туристов.

Визовый центр обслуживает компания BLS International, которая выиграла конкурс министерства иностранных дел Испании. Комментируя победу компании, посол отметил, что она включила в спектр услуг дополнительные опции, в том числе SMS-оповещение, премиум-зал, мобильную биометрию, оформление страховых полисов онлайн и курьерскую доставку. Всего компания обслуживает 124 визовых центра Испании в 49 странах, в том числе 28 в России.







