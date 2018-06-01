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Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» запустят осенью по югу России

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» запустят осенью 2018 года. Он будет проходить по Краснодарскому краю, Ростовской области и по территории Крыма.

Как сообщает RostovGazeta, для этого маршрута выбрали 17 городов, на месте которых когда-то были расположены античные колонии. Он будет доступен для туристов, которые путешествуют на автомобилях и по железной дороге. А позже по этому пути будет выпущена специальная карта.

Боспорское царство располагалось в V веке до н.э. на территории современного российского черноморского побережья. Так, в Краснодарском крае и в Крыму сохранилось множество крепостей и оборонительных сооружений, относящихся к тому периоду. В Ростовской области в границы Боспорского царства входила область, где сейчас расположен Азов.

Портал iz.ru летом 2017 года сообщал о масштабной исторической выставке в ГМИИ им. Пушкина «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства». На ней, в частности, были представлены античные сокровища, найденные на территории Крыма. Это фрагмент колонны с ионическим ордером, беломраморная голова от статуи Афродиты и предметы керамики, демонстрирующие выдающееся мастерство боспорских художников и гончаров.

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