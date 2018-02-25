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Путин поручил расширить туристическое Золотое кольцо России

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину расширить перечень городов, которые входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить… и представить предложения, предусматривающие расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута «Золотое кольцо России», — говорится в сообщении.

Глава государства также поручил правительству увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения.

В середине февраля в туристический маршрут Золотое кольцо России был включен город Углич в Ярославской области. В настоящее время в маршрут входят также Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Ростов Великий, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль.

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