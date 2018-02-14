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Углич включили в состав Золотого кольца России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Город Углич в Ярославской области включили в туристический маршрут Золотое кольцо России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В настоящее время в маршрут входят Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Ростов Великий, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль. Углич также является популярным туристическим городом, в городе даже останавливаются круизные теплоходы, следующие по Волге. В городе также сохранились многочисленные образцы традиционной русской архитектуры, как, например, Свято-Воскресенский монастырь и Угличский кремль с церковью Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенским собором, колокольней, палатами царевича Дмитрия.

Как сообщает НСН, Минкультуры планирует присваивать статус города Золотого кольца одному городу-претенденту ежегодно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ростуризм назвал популярные туристические направления на 23 февраля.

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