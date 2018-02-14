Названы лучшие для жизни регионы России

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню условий жизни среди регионов России. Об этом заявили эксперты агентства «РИА Рейтинг».

Позиции субъектов РФ определились в итоговом списке на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывается путем агрегирования по всем анализируемым группам. Рейтинг основан на комплексном учете различных показателей, фиксирующих фактическое состояние всех аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. Так, в ходе исследования были проанализированы 72 показателя, объединенных в 11 групп по характеристикам основных аспектов качества жизни в регионе: занятость и рынок труда, уровень доходов населения, безопасность, жилищные условия, экологические и климатические условия, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования, уровень экономического развития, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, сообщает телеканал «360».

Основными центрами притяжения рабочей силы оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область, возглавившие рейтинг. Они сохраняют позиции в течение многих лет, и, по мнению экспертов, предпосылок для изменения ситуации в ближайшее время нет. Замкнули рейтинг республики Тыва и Ингушетия.

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