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Ростуризм призвал операторов предупреждать о скарлатине в Англии

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Фото: Global Look Press/Caro/Andree Kaiser
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Ростуризм призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе.

За последние три недели в регионе вдвое выросло число пораженных этим инфекционным заболеванием.

«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет», — отмечается на сайте ведомства.

В целом рост заболевания в регионе продолжается с 2015 года. В 2016 году самое большое количество заразившихся за последние полвека — более 19 тысяч случаев за год.

Как писал iz.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала карантин древнейшим способом противостоять заболеваниям.

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