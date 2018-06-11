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Китай и Южная Корея возглавили рейтинг турпотока в Россию

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Китай и Южная Корея стали лидерами по числу туристов, посещающих Россию. Об этом сообщает аналитическое агенство ТурСтат.

По данным организации, въездной туризм в Россию вырос в I квартале 2018 года за счет путешественников из стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза. Больше всего приезжих прибыли из Китая с 216 тысячами въездных поездок и Южной Кореи с 34 тысячами. Эти цифры превышают данные по первому кварталу прошлого года на 18% и 48% соответственно.

Также возросли показатели турпотока из Таиланда (10 тысяч туристов) и Вьетнама (9 тысяч). 

Лидерами среди стран Евросоюза стали Германия, Финляндия, Польша и Эстония.

Данные по общему числу иностранных туристов в Россию за первые три месяца этого года оказались ниже по сравнению с прошлогодними показателями: в этом году они составили 4 млн 310 тыс., что на 70 тыс. меньше показателя за аналогичный период 2017 года. 

В  число стран-лидеров  въездного туризма за 2018 год вошли Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения, Молдавия, Абхазия и Киргизия. 

В период с января по май прошлого года количество запрашиваемых россиянами виз для поездок в Испанию увеличилось на 15%. 6 июня на Калужской площади в Москве открылся визовый центр в торговом центре для обслуживания частных заявителей. 

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