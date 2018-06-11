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МИД предупредил российских туристов о беспорядках во Вьетнаме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России сообщило о массовых демонстрациях и столкновениях с полицейскими в нескольких провинциях Вьетнама.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», — передает российское внешнеполитическое ведомство. МИД просит россиян избегать мест скопления людей и заранее планировать маршруты поездок.

Вышедшие на улицы граждане недовольны законопроектом об особых экономических зонах, согласно которому иностранные компании смогут брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. По словам демонстрантов, эта мера усилит экономическое влияние Китая в стране.

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