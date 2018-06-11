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Тренера аргентинской сборной обвиняют в домогательствах

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли обвинен в домогательствах к повару национальной команды. Об этом сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на журналиста Radio Mitre Габриэля Аньелло. 

Отмечается, что президент Федерации футбола Аргентины (Ассоциация футбола Аргентины, АФА. — Ред.) Клаудио Тапия знал об этом и подкупил женщину-повара, чтобы та не разглашала информацию об инциденте.

В то же время, по данным спортивного портала Ole, Тапия не подтверждает факт домогательства. Наоборот, он осуждает тех, кто распространяет сведения о скандальном инциденте.  

«Каждый день случается что-то, что может навредить национальной команде и тем, кто представляет делегацию АФА. Я верю в честность нашего тренера, знаю, какой он человек. Я не собираюсь останавливать работу», — цитирует портал главу АФА.

При этом, по информации Габриэля Аньелло, Сампаоли будет участвовать в ЧМ-2018, но по окончании турнира тренер с большой вероятностью сложит свои полномочия.

9 июня сборная Аргентины по футболу прибыла в подмосковный аэропорт «Жуковский». Хорхе Сампаоли прилетел вместе с национальной командой в Россию для участия в Кубке мира – 2018. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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