Минобр Украины предложил убрать из школьных учебников слово «родители»

Министерство образования и науки Украины сообщило о выявлении ​«вопиющих случаев дискриминации» в ходе проведенной экспертизы школьных учебников. Для решения проблемы ведомство предлагает запретить использование слов «родители» и «цыгане».

Использование слова «цыгане» в ведомстве посчитали «недопустимым для демократической страны анахронизмом». А термин «родители» заставляет детей из неполных семей чувствовать себя неполноценными, уверены в министерстве.

«Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей», — говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Антидискриминационная комиссия пришла к выводу, что формулировки задач в учебниках вроде «составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями» или «обсуди с родителями, где можно играть» непосредственно указывают на ограниченные возможности почти половины детей в стране.

Уточняется, что сейчас на Украине 3 млн детей (почти 40%) проживают в неполных семьях. Речь в данном случае идет в том числе о тех, кто живет с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, а также с тетями и дядями.

Ранее в июне комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова поддержал постановление о запрете трансляции украинскими СМИ чемпионата мира по футболу. ЧМ-2018 признали «нарушающим законные права и интересы граждан Украины».